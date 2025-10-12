Valentín Vacherot campeón del Masters 1000 de Shanghái

Valentin Vacherot, tenista francés que representa a Mónaco, vivió un sueño hecho realidad al conquistar el Masters 1000 de Shanghái el 12 de octubre, un torneo que es considerado el segundo más importante después de los Grand Slams. A sus 26 años, Vacherot llegó al certamen como el número 204 del mundo y sin títulos ATP en su haber. Sin embargo, logró llevarse el campeonato tras vencer a su primo, Arthur Rinderknech, en una intensa final que terminó 4-6, 6-3, 6-3.

El camino hacia el título no fue fácil. Vacherot comenzó su participación en la fase de clasificación y, tras superarla, avanzó al cuadro principal donde eliminó a jugadores destacados: comenzó venciendo a Djere, luego a Bublik y Machac, seguido de Griekspoor en octavos, Holger Rune en cuartos y finalmente a Novak Djokovic en semifinales, antes de enfrentar a Rinderknech en la final.

Es importante mencionar que la ausencia de Carlos Alcaraz, quien decidió no participar debido a una lesión en el tobillo, y la retirada de Jannik Sinner por molestias en la pierna, jugaron un papel en el desenlace del torneo. A pesar de estas circunstancias, Vacherot y Rinderknech se ganaron su lugar en la final a pulso.

Con esta victoria, Vacherot no solo cumple un sueño personal, sino que también experimenta un notable ascenso en el ranking de la ATP, donde pasará del puesto 204 al 40. En términos económicos, su carrera hasta ahora le había reportado 594,077 dólares en premios, pero en Shanghái recibió un impresionante monto de 1,123,380 dólares.