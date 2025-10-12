El tremendo guiño del nuevo jefe de Alpine para Franco Colapinto

Franco Colapinto está en un buen momento en la Fórmula 1, destacando en sus últimas carreras. Sin embargo, su futuro en Alpine para 2026 todavía no está claro, ya que compite por el asiento con el piloto de reserva, Paul Aron. Recientemente, Steve Nielsen, el nuevo jefe de equipo de Alpine, lanzó un comentario que ha suscitado entusiasmo entre los seguidores.

Colapinto ha demostrado ser un piloto a tener en cuenta, y su rendimiento ha sido elogiado en un artículo del periodista inglés Lawrence Barretto en la página oficial de la F1. Según su análisis, las posibilidades de que Colapinto continúe en el equipo el próximo año son alentadoras, aunque Nielsen indicó que no se tomarán decisiones hasta el final de la temporada.

Barretto citó a Nielsen, quien destacó que la comparación entre Colapinto y su compañero, Pierre Gasly, es un indicador clave: “Colapinto ha hecho un trabajo excelente en las últimas tres carreras. Si esto continúa así, no veo motivo para que no pueda seguir en el puesto,” comentó Nielsen.

El periodista también señaló que, a pesar de que Colapinto aún no ha sumado puntos, su progreso es evidente. En las últimas cinco clasificaciones, el argentino superó a Gasly en cuatro ocasiones, y su ritmo de carrera ha sido comparable al del piloto francés.

Estas afirmaciones han generado gran expectativa en redes sociales, y la esperanza de que Colapinto continúe en la Fórmula 1 en 2026 es alta, a la espera de un anuncio oficial en las próximas semanas.

Colapinto volverá a la pista en el Gran Premio de Estados Unidos, que se llevará a cabo el domingo 19 de octubre en el circuito de Austin. La agenda del fin de semana incluye:

Viernes 17 de octubre

Prácticas Libres 1: 14:30 a 15:30

Clasificación Sprint: 18:30 a 19:15

Sábado 18 de octubre

Sprint: 14:00 a 14:30

Clasificación: 18:00 a 19:00

Domingo 19 de octubre