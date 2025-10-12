Luli Fernández anunció su separación de Cristian Cúneo Libarona a través de un emotivo post en Instagram, tras casi 15 años de matrimonio. En el mensaje, la modelo y conductora recordó su historia juntos y aclaró que su ruptura no está relacionada con terceros.

Fernández destacó el comienzo de su relación, afirmando que desde el primer momento sintió que Cúneo era el indicado para formar una familia. También mencionó la llegada de su único hijo, Indalesio, como el momento más feliz de su vida en pareja.

Sin embargo, la comunicadora reconoció que, con el tiempo, se desinteresaron de su relación como pareja, lo que afectó su intimidad. Aunque la decisión de separarse no fue reciente, aseguró que la ruptura se llevó a cabo en un ambiente de respeto y cariño, deseando mantener un vínculo cordial en esta nueva etapa de sus vidas.