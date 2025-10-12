La razón por la que Maxi López se quedará más tiempo en la Argentina

Maxi López ha estado en Argentina desde hace varias semanas debido a su participación en MasterChef Celebrity, el reality culinario de Telefe. A pocos días del estreno del programa, el exfutbolista decidió extender su estadía, impulsado no solo por el programa, sino también por razones familiares que su esposa, Daniela Christiansson, apoya.

Lo que inicialmente iba a ser una visita corta se transformó en una experiencia prolongada. "Aceptar requería quedarme algunas semanas más y los chicos querían eso", explicó López en una reciente entrevista.

En cuanto a su experiencia en MasterChef, López expresó: “Me gusta, estoy aprendiendo y me siento cada día más a gusto. Van a ver un poco de todo. Es un ambiente familiar, aunque hay alguna que otra suspicacia, pero es tal como me lo contaron”.

La conexión con sus hijos y su entendimiento con Wanda detrás de cámaras jugaron un papel crucial en su decisión de permanecer en el reality y en el país.