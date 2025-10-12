Qué dijeron los testigos del asesinato del modelo argentino

El asesinato del modelo argentino Fede Dorcaz, de 29 años, ha causado gran conmoción en México. La investigación avanza y se revelan más detalles sobre los hechos ocurridos la madrugada del viernes.

Dorcaz circulaba en su camioneta por el anillo Periférico, una de las avenidas más concurridas de la Ciudad de México, cuando fue interceptado por un grupo de hombres desconocidos. Inicialmente, las autoridades consideraron que se trataba de un intento de robo, pero posteriormente surgió una teoría más inquietante.

Según testigos, el modelo intentó huir al notar la amenaza. Aceleró su vehículo, pero solo logró avanzar unos metros antes de perder el control. Minutos más tarde, descendió del auto y se desplomó en la vía.

El personal médico de emergencias llegó rápidamente al lugar, pero lamentablemente, tras los intentos de reanimación, confirmaron su fallecimiento debido a las graves heridas.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha calificado el caso como homicidio doloso y está revisando las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables.