Denuncias de Transferencias de Fondos entre Pastores Evangélicos en Santa Fe de la Agencia de prevención de drogas a fundaciones fantasmas

Denuncias de Transferencias de Fondos entre Pastores Evangélicos en Santa Fe

En Santa Fe, un reciente informe del diputado peronista Miguel Rabbia ha revelado que pastores evangélicos han transferido cerca de 4,000 millones de pesos del Programa provincial "Redes del Cuidado" a fundaciones relacionadas con ellos mismos. Las alertas fueron encendidas en el gobierno provincial tras la detección de estos movimientos financieros.

El pastor Walter Ghione, diputado y presidente del partido UNO (Una Nueva Oportunidad), controla la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (APRECOD), que ha sido fundamental en la gestión de estos fondos. Según Rabbia, la emergencia en prevención de adicciones permite al Ejecutivo redefinir partidas y otorgar subsidios de manera flexible.

El informe subraya la relación entre las asociaciones beneficiadas y el partido de Ghione. Algunas fundaciones, creadas recientemente, han recibido importantes sumas a pesar de no contar con antecedentes. Un ejemplo es la Asociación Civil "Perseverar", que nació en enero de este año y obtuvo más de mil millones de pesos.

A pesar de su corta existencia, APRECOD defendió la decisión argumentando que "Perseverar" opera una comunidad terapéutica en Iriondo y tiene dispositivos ambulatorios en otras localidades. Otro caso es la Cooperativa de Trabajo OLH, que recibió 675 millones de pesos para servicios en Rosario, aunque su labor en prevención de adicciones es cuestionada por dirigentes locales.

Rockas Vivas, otra asociación creada en marzo de 2025, también recibió más de 900 millones de pesos. Su presidenta, Laura Ruth Callejas, es esposa de un pastor ligado a Ghione, lo que ha generado preocupación sobre la transparencia en el manejo de estos fondos.

Funcionarios de APRECOD han justificado estos giros como una forma de formalizar el trabajo de grupos que ya operaban de manera informal, destacando la importancia de la legalidad en la realización de convenios con el Estado.

La utilización de la religión para ejercer influencia política y acceder a recursos estatales no es una práctica nueva, pero las dimensiones que está alcanzando el modelo de Ghione en Santa Fe han suscitado críticas y sospechas sobre su expansión a nivel nacional.