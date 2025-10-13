Trump en Israel: “La guerra ha terminado”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Israel el lunes por la mañana para una visita histórica, aterrizando en el aeropuerto Ben-Gurion alrededor de las 9 a.m. Trump tiene previsto dirigirse a una sesión especial de la Knesset antes de continuar a una cumbre regional en Egipto más tarde ese mismo día.



Durante su visita, el presidente Isaac Herzog entregará a Trump la Medalla Presidencial de Honor, el premio civil más alto de Israel.



Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de visitar Gaza, Trump dijo que estaría "orgulloso de hacerlo".



Trump a los periodistas en la Knéset: La guerra ha terminado. Este es un gran día. Nos alegra mucho que los rehenes sean liberados.