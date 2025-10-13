Los 21 argentinos secuestrados por terroristas palestinos: 5 fueron asesinados y 13 sobrevivieron

Aquel 7 de octubre de 2023, el grupo terrorista secuestró a 21 argentinos: cinco fueron asesinados y 13 lograron sobrevivir. Este lunes regresaron a Israel los últimos tres que continuaban cautivos en la Franja de Gaza. Los hermanos Cunio y Eitan Horn pudieron hablar con sus familias antes de ser entregados a la Cruz Roja

En la madrugada de este lunes, pasadas las 08:00 en Tel Aviv, el grupo terrorista Hamas liberó el primer grupo de rehenes en Gaza: Matan Angrest, Gali y Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran y Guy Gilboa ya se encuentran bajo custodia del Ejército de Israel. El resto de los cautivos fueron liberados minutos antes de las 11:00, hora local. Dentro de este grupo de rehenes se encontraban los tres argentinos: los hermanos Cunio y Eitan Horn, secuestrados en comunidades cercanas a la frontera con Gaza el 7 de octubre de 2023. Estos pudieron hablar con sus familias antes de ser entregados a la Cruz Roja.

Pasaron más de dos años en cautiverio hasta que un acuerdo promovido por Donald Trump y los Estados Unidos logró ponerle fin a su horror.



Minutos antes de ser entregados para su traslado, el grupo terrorista Hamas le permitió a los hermanos Ariel y David Cunio hablar con sus familiares por videollamada.

La madre fue entrevistada por la televisión israelí y sus declaraciones fueron escuchadas en la Plaza de los Rehenes, donde miles de ciudadanos se concentraron para vivir la liberación.



“Usted pudo hablar con su hijo por videollamada. ¿Qué le dijo?”, consultó el reportero. La madre, entre lágrimas de alegría: “No escuché nada de lo que dijo, había demasiado ruido, no me importa, está libre”.

“Al principio rechacé la llamada porque no reconocía el número. Se ven perfectamente bien; la barba de David es un poco más blanca, pero no importa. Les dije que los adoro”, detalló Sylvia Cunio.

También difundieron una imagen de Eitan Horn en una videollamada con su familia, en los minutos previos a la liberación.

El grupo terrorista Hamas también entregará los cuerpos de los 26 rehenes que murieron y permanecieron en Gaza. Allí se encuentra el argentino Lior Rudaeff.

Los argentinos que había sido liberados anteriormente

Karina Engelbert

Mika Engelbert

Yuval Engelbert

Yuli Cunio

Emma Cunio

Yarden Bibas

Gabriela Leimberg

Mia Leimberg

Clara Marman

Fernando Marman

Luis Har

Ofelia Feler de Roitman

Iair Horn



Los cinco argentinos asesinados por Hamas

Kfir Bibas

Ariel Bibas

Shiri Silberman

Ron Sherman

Lior Rudaeff