Cruces confirmados para el reducido

El empate entre Deportivo Morón y San Martín de Tucumán ha definido a los clubes clasificados para las eliminatorias por un lugar en la Primera División del fútbol argentino. Gracias a la ventaja deportiva, Morón se posiciona entre los equipos que pelearán por el ascenso.

Los clubes que lucharán por el ascenso son: Deportivo Madryn, Atlanta, Gimnasia y Tiro, Gimnasia de Jujuy, Estudiantes de Buenos Aires, Tristán Suárez, Estudiantes de Río Cuarto y Morón.

Los equipos se clasificarán según su posición final en el campeonato, con un formato de eliminación directa que empareja al 1º con el 8º, al 2º con el 7º y así sucesivamente.

Los enfrentamientos son los siguientes:

Deportivo Madryn, que perdió la final del ascenso directo, se enfrentará a Gimnasia de Jujuy.

Estudiantes de Río Cuarto, segundo en la Zona B, jugará contra Gimnasia y Tiro.

Atlanta, segundo en la Zona A, se medirá ante Morón.

Estudiantes de Buenos Aires se enfrentará a Tristán Suárez en un duelo muy equilibrado.

Todos los partidos se disputarán a doble partido, con la definición en la cancha del mejor ubicado en la tabla. En caso de empate tras los 180 minutos, se aplicará la ventaja deportiva.

El equipo que logre ascender acompañará a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en la Primera División durante la temporada 2026.