ANSES cuándo cobro: el cronograma de pagos para este lunes 13 de octubre

La ANSES informó el cronograma de pagos para este lunes 13 de octubre de 2025 para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy:
Documentos terminados en 3: lunes 13 de octubre.

Asignación Universal por Hijo (AUH), quiénes cobran hoy:
Documentos terminados en 3: lunes 13 de octubre.

SUAF ANSES, quiénes cobran hoy:
Documentos terminados en 3: lunes 13 de octubre.
Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy:
Documentos terminados en 1: lunes 13 de octubre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, quiénes cobran hoy:
Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de noviembre.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy
Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de noviembre.

