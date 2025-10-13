Las bajas que sufrirá Argentina para enfrentarse a Colombia en el Mundial Sub 20

La Selección Argentina Sub 20 ha alcanzado nuevamente las semifinales de la Copa Mundial de su categoría, un logro que no se daba desde 2007, cuando superó a Chile y se coronó campeón en Canadá.

Sin embargo, el equipo dirigido por Diego Placente enfrenta tres bajas significativas en su plantilla mientras se prepara para el crucial partido. Álvaro Montoro sufrió una fractura de clavícula en el encuentro contra Nigeria en octavos de final, y Valente Pierani se lesionó con un esguince de rodilla durante el partido ante México en cuartos. Ambos están descartados para el resto del torneo. Maher Carrizo, por su parte, también se perderá el encuentro semifinal debido a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Argentina se medirá contra Colombia en las semifinales de la Copa Mundial Sub 20 de Chile 2025 este miércoles 15 de octubre a las 20 horas (ARG) en el Estadio Nacional de Santiago. Colombia llega a este partido tras eliminar a España con un gol en tiempo suplementario.

En la otra semifinal del mismo día, Marruecos se enfrentará a Francia, tras haber dejado en el camino a Estados Unidos y Noruega, respectivamente.