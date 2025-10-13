Lionel Messi volvió entrenar con la Selección argentina

Lionel Messi regresó ayer a los entrenamientos con la Selección Argentina, de cara al segundo amistoso de la gira por Estados Unidos, que se disputará este martes contra Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami. Sin embargo, su disponibilidad para el partido sigue siendo incierta.

Tras el último encuentro con el Inter Miami, el cuerpo técnico, liderado por Lionel Scaloni, notó un leve cansancio en Messi, por lo que su participación dependerá de su evolución en los próximos días.

Scaloni también se encuentra evaluando cambios en la alineación, ya que ha manifestado su intención de probar nuevos futbolistas en el equipo. Jugadores como Lautaro Rivero, defensor juvenil de River, y José Manuel López, goleador del Palmeiras, podrían recibir minutos en el partido contra Puerto Rico.

A la baja de Franco Mastantuono se sumó recientemente Enzo Fernández, quien fue desafectado de la gira debido a una sinovitis en su rodilla derecha.

El director técnico ofrecerá una conferencia de prensa este lunes a las 17:00, y luego la Selección volverá a entrenar a las 18:00, con acceso a los medios durante los primeros 15 minutos de la práctica.