Mbappé recordó detalles de la final del Mundial

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, admitió que "Argentina mereció ganar" la final del Mundial 2022, que resultó en la tercera conquista de la Copa del Mundo para el equipo sudamericano. En una entrevista con Jorge Valdano, el futbolista francés analizó el partido que terminó 3-3 y se resolvió en penales, destacando el dominio argentino en el juego.

"Fue un partido loco. Argentina fue mejor durante todo el encuentro. Aunque tuvimos un momento en el que jugamos bien, en general, el resultado fue merecido. Me pone triste, pero debemos aprender de esto para el Mundial 2026", afirmó Mbappé.

Sobre su situación en el Real Madrid, el jugador destacó: "Estoy en el mejor club del mundo, es un privilegio y tengo mucho que ofrecer. Aspiro a que algún día la gente sueñe conmigo, como lo hace con Cristiano Ronaldo".

Mbappé también habló de su experiencia junto a Lionel Messi en el Paris Saint-Germain. "Cuando piensas en los futbolistas que han marcado la historia del fútbol, Messi es uno de ellos. Supo ser una persona normal y respetuosa. Como jugador, es único y su presencia me ayudó a entender mejor el juego", reflexionó.

Finalmente, se refirió a Cristiano Ronaldo como un referente: "Siempre ha sido un modelo y tengo la suerte de recibir sus consejos. Quiero forjar mi propio camino y espero que la gente también sueñe conmigo, creando momentos históricos para mí y para el Real Madrid".