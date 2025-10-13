Nico Vázquez confirmó su romance con Dai Fernández

Nico Vázquez abordó los rumores sobre un posible romance con Dai Fernández, su compañera en la obra "Rocky" en el teatro Lola Membrives. A diferencia de ocasiones anteriores, el actor admitió que están conociéndose.

Vázquez enfatizó que no siente la necesidad de revelar su situación sentimental: “Estoy divorciado, solo. No tenemos por qué dar explicaciones sobre nuestras vidas, ni yo ni Gimena (Accardi)". Aclaró que, aunque están en proceso de conocerse mejor, no están en una relación formal: “No tengo que blanquear nada, no estoy de novio con ella. Hemos pasado de ser compañeros a amigos y ahora estamos en ese proceso de conocernos desde otro lugar”, concluyó.