Wanda Nara muy enamorada de Martín Migueles

Wanda Nara compartió una foto con Martín Migueles en sus redes sociales, lo que ha sido interpretado como una confirmación de su romance.

Desde hace semanas, circulan rumores de que Nara mantiene una relación con su vecino en el country donde está construyendo su nueva casa. Aunque la mediática no ha confirmado ni desmentido la situación, ha expresado su intención de disfrutar de su soltería.

En la imagen publicada, se les ve sonriendo juntos en sillones, acompañados de emojis de corazones rojos y la canción "La vuelta al mundo" de Calle 13. Este posteo ha generado diversas reacciones entre los usuarios, con comentarios que van desde "Ya es oficial, nos hacemos los sorprendidos" hasta "¿Le habrá prometido una Ferrari?".