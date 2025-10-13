Enzo Vogrincic reveló que le dijo que no a Cris Morena

Enzo Vogrincic, actor uruguayo conocido por su destacado papel en "La Sociedad en la Nieve", ha captado la atención de productores internacionales, incluida la reconocida Cris Morena. La empresaria propuso al actor unirse al elenco de "Margarita", un spin-off de "Floricienta", pero Vogrincic decidió rechazar la oferta.

Nacido el 22 de marzo de 1993, Vogrincic comenzó su carrera actoral a una edad temprana, pero fue su participación en "La Sociedad en la Nieve", que retrata la Tragedia de Los Andes de 1972, lo que catapultó su popularidad. En una reciente entrevista radial, el actor comentó sobre la variedad de propuestas que recibe, mencionando específicamente la de Cris Morena y aclarando: “No agarré, estaba con cosas en ese momento”.

Aunque expresó respeto por el trabajo de Morena, Vogrincic afirmó que no alcanzaron a concretar una conversación y que no está interesado en ese tipo de proyectos, resaltando su deseo de enfocarse en producciones que se alineen más con su visión artística.

Además de su carrera actoral, Vogrincic ha incursionado en la escritura y presentó su libro "La Muerte del Personaje" el 16 de septiembre. Definió su obra como “un libro hablado y escrito para llegar a la última hoja y poder pasar de página”.

Con solo 32 años, Enzo Vogrincic se posiciona como un referente para nuevas generaciones de actores, priorizando la autenticidad y la conexión con proyectos que reflejen sus valores, en lugar de seguir rutas comerciales convencionales. Su decisión de rechazar a Cris Morena marca una clara intención de explorar nuevos horizontes en la industria cinematográfica.