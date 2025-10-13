Preocupación por Palito Ortega

El famoso cantante Palito Ortega ha generado preocupación entre sus seguidores tras anunciar la suspensión de su recital programado para este domingo 12 de octubre en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, Entre Ríos, debido a problemas de salud.

La noticia se hizo oficial a través de un comunicado en sus redes sociales, donde se indicó: “Por motivos de salud, Palito Ortega se ve en la obligación de postergar el show del domingo en Paraná. La nueva fecha será confirmada pronto, y las entradas ya adquiridas serán válidas para esa ocasión. Aquellos que no puedan asistir podrán solicitar un reintegro”.

A sus 84 años, Ramón “Palito” Ortega continúa activo en su gira por los 55 años de “Muchacho que vas cantando”, donde ha cosechado un gran éxito y un grupo fiel de seguidores. La noticia de su suspensión generó una ola de mensajes de apoyo en sus redes, con fanáticos deseándole una pronta recuperación.

Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre su estado de salud, pero se espera que su equipo confirme la nueva fecha del espectáculo en los próximos días. Ortega está actualmente rodeado de su familia y enfocado en su recuperación.