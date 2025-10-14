Manes sacude la campaña con un spot que apunta contra “los populistas de izquierda y de derecha”

Nuevo spot de campaña con críticas simultáneas a oficialismo y oposición.

Denuncia de una “complicidad” entre populismos de izquierda y derecha.

Cuestionamientos directos a Bullrich y Recalde por evitar debates públicos.

Fuerte impacto dentro del radicalismo, con apoyos y reparos internos.

Estrategia orientada a captar al electorado independiente y desencantado.

Mensaje central: “Queremos discutir ideas, no chicanas”.

El diputado nacional y candidato a senador por el espacio “Para Adelante”, Facundo Manes, volvió a ocupar el centro de la escena política con un spot de campaña provocador, donde lanza críticas a ambos extremos del arco político. En un mensaje que combina tono reflexivo con denuncia, el neurocientífico acusa tanto al oficialismo libertario como a la oposición kirchnerista de ser cómplices del estancamiento argentino.

“Los populistas de izquierda y los de derecha se pelean para la tribuna, pero terminan siempre de acuerdo entre ellos”, afirma Manes en el video que ya circula en redes sociales y medios de comunicación, generando repercusión inmediata. El legislador radical, que comparte fórmula con Sergio Abrevaya, apuesta a posicionarse como una alternativa “racional y moderna” frente a lo que considera una grieta “vacía y funcional al fracaso”.

Críticas directas a Bullrich y Recalde

El mensaje, de tono frontal, apunta especialmente a dos figuras de peso: la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, referente de La Libertad Avanza, y el senador kirchnerista Mariano Recalde, aspirante a renovar su banca por Fuerza Patria. “Hace 20 años que discuten entre los mismos. Hoy no quieren debatir. Bullrich y Recalde pactan para que no haya debate. ¿Por qué se esconden?”, dispara Manes, mirando a cámara con un gesto desafiante.

A lo largo del video, el candidato intercala fragmentos de debates políticos y escenas de enfrentamientos mediáticos, con el objetivo de reforzar su denuncia sobre lo que considera una “farsa de enfrentamiento” entre ambos polos. Entre los pasajes más destacados, se incluye el tenso cruce televisivo de 2023 entre Javier Milei y Bullrich, cuando el entonces diputado libertario la calificó como “montonera asesina”, y otros momentos de alta exposición pública de la política argentina.

“El menú del fracaso argentino”

El spot no se limita a señalar responsables. También busca interpelar al electorado que, según los estrategas de “Para Adelante”, se siente huérfano de representación en un contexto de polarización. “Viven de acuerdo en acuerdo y ahora pactan para que vos pienses que el menú del fracaso argentino es lo único posible”, lanza Manes en un tramo clave del mensaje, con una estética cuidada y música de fondo en tono épico.

En la segunda parte del video, el legislador reivindica la necesidad de recuperar el debate político y la discusión de ideas como herramientas para salir de la crisis. “Queremos discutir ideas, no chicanas en redes sociales. Es lo que nos merecemos como sociedad. Vamos para Adelante”, concluye, con la imagen de su espacio político en pantalla.

Reacciones dentro del radicalismo

El lanzamiento provocó una fuerte reacción dentro del radicalismo, donde sectores internos valoraron la jugada de Manes como un gesto de independencia frente al Gobierno y al statu quo político. Dirigentes de la UCR bonaerense destacaron su “coherencia discursiva” y su “voluntad de construir una opción sin ataduras con los extremos”.

Sin embargo, otros dirigentes más alineados con las alianzas tradicionales de la UCR advirtieron que la estrategia podría aislar a Manes del entramado partidario, en momentos en que el radicalismo busca mantener su representación legislativa frente a la expansión libertaria.

Una campaña entre la crítica y la renovación

Desde su equipo de campaña explicaron que el nuevo spot es “el primero de una serie de mensajes” que buscarán “romper la lógica de la polarización” e instalar una narrativa de cambio cultural y político. “Manes quiere correrse de los extremos y hablarle al votante desencantado, al que siente que el país está atrapado en una pelea sin salida”, señalaron fuentes cercanas al candidato.

El lanzamiento llega en la recta final hacia las elecciones legislativas de octubre, donde el espacio “Para Adelante” intentará hacerse un lugar frente a la estructura consolidada de La Libertad Avanza, el peronismo kirchnerista y Juntos por el Cambio, hoy fragmentado.

Con su spot, Manes parece haber logrado un primer objetivo: instalar debate en una campaña marcada por la confrontación y el desgaste. Y, fiel a su estilo, lo hizo apostando a una idea que sintetiza su mensaje: la política argentina necesita menos ruido y más pensamiento.