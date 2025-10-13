Hamas entregó solo 4 de los 28 cuerpos que tenía secuestrados y crece el temor entre las familias de los rehenes muertos que siguen en Gaza

Desde Tel Aviv.- Hamas entregó hoy solo cuatro de los 28 cuerpos de rehenes fallecidos que había prometido devolver como parte de un acuerdo de alto el fuego. El grupo terrorista asegura que son los restos de Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y el capitán Daniel Perez sin embargo aún deben pasar por un proceso de identificación para verificar la identidad. En el pasado Hamas ya ha entregado cuerpos cambiados. En febrero, de hecho, envió un ataúd con la fotografía de Shiri Bibas, la argentina asesinada junto a sus pequeños hijos Kfri y Ariel, pero cuando los peritos hicieron su tarea encontraron el cadáver de otra mujer...



La decisión de Hamas de entregar solo cuatro de los 28 restos de rehenes asesinados que siguen en Gaza generó indignación y mucha angustia entre los familiares de quienes aún permanecen desaparecidos. El anuncio, que se produjo tras el regreso de 20 rehenes vivos y en medio de la expectativa generada por la visita de Donald Trump, fue recibido por las familias como una violación del pacto alcanzado.

El acuerdo contemplaba la devolución de los cuerpos de todos los rehenes fallecidos en poder de Hamas. Sin embargo, días antes, el grupo terrorista había insinuado dificultades para localizar todos los restos en el plazo establecido.

La inteligencia israelí había anticipado que podrían recibirse entre siete y quince cuerpos, pero la cifra final fue aún menor. El enviado especial estadounidense Steve Witkoff también había advertido a las familias sobre la complejidad de la recuperación de algunos cuerpos, señalando que el proceso podría enfrentar obstáculos logísticos y de localización.

Proceso de entrega y repatriación de cuerpos



El proceso de entrega y repatriación de los cuerpos se realizó bajo con un tono solemne. Un convoy del Comité Internacional de la Cruz Roja se dirigió al sur de la Franja de Gaza para recoger los primero dos ataúdes, que fueron entregados a las fuerzas israelíes en una ceremonia breve, presidida por un rabino militar. Horas más tarde se repitió la operación con otros dos féretros.

Los ataúdes, cubiertos con banderas israelíes, recibieron honores antes de ser escoltados por la policía al Instituto Forense Abu Kabir, en Tel Aviv, donde comenzará el proceso de identificación.

En el caso de los miembros de las fuerzas armadas, los restos serán trasladados a la base militar de Shura para completar los procedimientos formales.

Las autoridades israelíes estimaron que la identificación podría demorar entre 10 y 48 horas, tras lo cual los cuerpos serían entregados a las familias para su entierro, ya sea civil o militar. Paralelamente, los equipos de contacto de las fuerzas israelíes iniciaron la coordinación con los familiares para organizar los funerales y definir los cementerios.

Alarma entre las familias

La reacción de las familias de los rehenes fue inmediata. El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos calificó la entrega parcial como una “violación flagrante del acuerdo por parte de Hamas” y exigió una respuesta inmediata tanto del gobierno israelí como de los mediadores internacionales. “Esperamos que el gobierno de Israel y los mediadores actúen inmediatamente para corregir esta terrible injusticia”, expresó el grupo, que también subrayó el sufrimiento extremo que atraviesan los allegados de los fallecidos.

En los días previos, varios familiares recibieron la notificación de que los cuerpos de sus seres queridos no serían entregados ni ese día ni al siguiente, lo que incrementó la sensación de desamparo y frustración. El Foro insistió en que las familias viven jornadas especialmente difíciles y reclamó a los mediadores internacionales que exijan a Hamas el cumplimiento estricto de los términos acordados.

Desde el ámbito oficial, las autoridades israelíes reiteraron su compromiso de no escatimar esfuerzos para localizar y repatriar todos los restos. El presidente Isaac Herzog, en un mensaje dirigido a la opinión pública, aseguró que el Estado de Israel no descansará ni guardará silencio hasta cumplir con la obligación “moral, judía y humana” de traer de vuelta a todos los rehenes y disipar cualquier duda sobre su paradero.

Herzog enfatizó que la paz de las familias solo llegará cuando todos los desaparecidos sean devueltos y puedan recibir sepultura digna.

No recuperar los restos es una pesadilla para los familiares. Ha sido un reclamo únanime del foro y d etodos los ex rehenes liberados. El entierro digno es importantísimo para el judaísmo, Hamas lo sabe y desde el mismo 7 de octubre que decidieron llevarse los cadáveres a Gaza especulan con ese sufrimiento.

Los terroristas aseguran que la ofensiva israelí fue tan violenta que ya es difícil ubicarlos. Para desarticular esa narrativa, los mediadores del acuerdo -con Trump a la cabeza- anunciaron la creación de un equipo internacional para buscar los restos, pero los familiares temen que la iniciativa no logre su objetivo.

