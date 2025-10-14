Milei y una reunión clave con Trump

El presidente argentino, Javier Milei, llegó a Washington a la 01:00 hora local, bajo una ligera llovizna y en un convoy de seguridad que incluía vans y patrulleros. Fue recibido en la base militar Andrews por su esposa, Karina Milei, además de los ministros Luis Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad) y Santiago Bausilli (Banco Central). El canciller Gerardo Werthein y el embajador argentino en EE.UU., Alec Oxenford, esperaban su llegada.

La comitiva se hospedará en Blair House, residencia oficial para invitados, frente a la Casa Blanca. Hoy, Milei se reunirá con el expresidente Donald Trump a las 14:00 hora argentina, con una posterior conferencia de prensa en el Salón Oval. Además de Trump, lo acompañarán altos funcionarios de su administración, así como un almuerzo de trabajo tras la reunión formal.

Los temas prioritarios incluirán la estabilidad económica de Argentina, un posible salvataje financiero, la relación comercial y la influencia de China en el país. Trump, clave en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, busca fortalecer a Milei en su camino hacia la reelección en 2027, mientras enfrenta el desafío de contener la influencia china.

El líder republicano exige que Milei adopte una política de alianzas con la oposición y desmonte iniciativas chinas, un compromiso que ha sido enfatizado por miembros de su administración. Aunque no hay una lista oficial de objetivos, se señala que Milei deberá enfocarse en la exclusión de ofertas en tecnología y bloquear inversiones chinas en recursos estratégicos.

Las declaraciones recientes del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sobre China también generaron sorpresas en la Casa Blanca, lo que llevó a la Rosada a aclarar que Milei reafirmará su posición durante su encuentro con Trump.

Al finalizar su agenda en la Casa Blanca, Milei regresará a Buenos Aires, con un aterrizaje programado para mañana antes de las 12:00.