La revolución de los pagos digitales: Visa, Mastercard y Amex apuestan por la tokenización, las criptomonedas y la inteligencia artificial

Argentina se consolida como uno de los mercados más dinámicos de la región en materia de transacciones electrónicas. La interoperabilidad de los códigos QR, sumada a la masiva adopción de billeteras digitales, ha impulsado un crecimiento sin precedentes: el 95% de la población ya utiliza algún medio de pago electrónico. En este escenario, gigantes como Visa, Mastercard y American Express aceleran su transformación tecnológica, combinando criptomonedas, inteligencia artificial (IA) y tokenización para redefinir el ecosistema financiero.

Las tres compañías coinciden en que el nuevo consumidor digital exige simplicidad, seguridad y velocidad en sus transacciones. La IA dejó de ser un complemento para convertirse en una herramienta esencial que impulsa tanto la seguridad como la personalización de las experiencias financieras. En palabras de los referentes del sector, el futuro de los pagos será instantáneo, híbrido y global, con fronteras cada vez más difusas entre el dinero tradicional y los activos digitales.

Visa y su avance cripto

Visa presentó Crypto Source, un conjunto de API que permitirá a bancos y comercios procesar pagos y cobros en stablecoins como USDT y USDC, sin salir del entorno VisaNet. Además, Visa Direct ofrecerá desde 2026 la posibilidad de convertir saldos en criptomonedas a pesos o dólares en tiempo real, abonando las diferencias de tipo de cambio en segundos.

La empresa también impulsa la tokenización de red, la autenticación biométrica y los estándares Click to Pay, que simplifican los pagos en línea. Actualmente, el 29% de las transacciones procesadas por Visa están tokenizadas, y la compañía trabaja con más de 70 plataformas cripto —incluida Ripio— para facilitar la conversión y el gasto de activos digitales.

Mastercard y la biometría como puerta de acceso

Mastercard, por su parte, avanza con su programa Crypto Credential, que permite realizar pagos con criptomonedas directamente desde billeteras digitales, sin necesidad de convertir previamente a moneda fíat. En paralelo, desarrolla pagos biométricos con la palma de la mano, una innovación ya probada en Uruguay y que se espera llegue a la región en 2026.

Según Nahuel Bello, Head of Security Solutions de Mastercard, la empresa trabaja activamente en Click to Pay y en sistemas de autenticación con huella digital o reconocimiento facial, reduciendo la dependencia de contraseñas. Además, impulsa Decision Intelligence Pro, una herramienta basada en IA generativa (GenAI) que analiza más de un billón de puntos de datos por segundo para detectar fraudes, reduciendo un 85% los falsos positivos.

American Express y la experiencia cripto-premium

Fiel a su perfil de exclusividad, American Express firmó acuerdos con Paxos para que sus clientes puedan convertir puntos Membership Rewards en Bitcoin o Ethereum directamente desde su aplicación. La empresa desarrolla una wallet cripto que integrará stablecoins y activos digitales con seguros de custodia y protección antifraude, y planea lanzar en 2025 una tarjeta virtual híbrida, que combine pagos con criptomonedas y programas de fidelización.

Tokenización y pagos inteligentes

La tokenización se perfila como una de las tecnologías clave del futuro financiero. Visa y Mastercard ya participan en la Red de Liquidación Regulada (RSN) junto a bancos como JPMorgan y Citi, con el objetivo de tokenizar activos financieros tradicionales. En Argentina, la fintech Pomelo también apuesta fuerte a esta tendencia, ofreciendo infraestructura que permite integrar tarjetas con billeteras digitales, proteger datos sensibles y habilitar pagos automáticos y B2B.

Para Santiago Witis, Country Manager de Pomelo, la tokenización es “la base de los pagos agénticos que se vienen”, una nueva etapa donde la automatización, la IA y la ciberseguridad convergen para ofrecer operaciones más seguras y fluidas.

Una nueva era financiera

El horizonte es claro: hacia 2030, Visa y Mastercard planean tokenizar el 100% de sus transacciones, mientras la IA protege más de 125 mil millones de operaciones anuales en todo el mundo. El dinero físico se transforma, y los pagos digitales —sin contacto, instantáneos y descentralizados— marcan el pulso de una economía donde la tecnología redefine la confianza.