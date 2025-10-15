Oullaro participó en la quema de cocaína y mariguana

Este martes, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la vicegobernadora Gisela Scaglia, presenciaron en Avellaneda la incineración de 300 kilogramos de marihuana, 16 kilogramos de cocaína y más de 3,000 gruesas de cigarrillos, todos productos de más de 30 causas judiciales relacionadas con violaciones a la Ley de Estupefacientes y al Código Aduanero.

Los operativos, dirigidos por distintas fuerzas de seguridad bajo la supervisión del Juzgado Federal de Reconquista, a cargo del juez Aldo Mario Alurralde, resultaron de diversas investigaciones y acciones preventivas.

Pullaro destacó: “Estamos en un momento bisagra en el país, donde hemos vivido mucha violencia”. Reflexionó sobre el reciente crimen de tres jóvenes en Buenos Aires, diciendo que aunque “esta vez no nos tocó”, Santa Fe ha sido escenario de incidentes de narcotráfico y microtráfico de gravedad similar.

El gobernador criticó la anterior ideología que consideraba a los delincuentes como víctimas y a las fuerzas de seguridad como los villanos. “Nos hicieron creer que las drogas no dañan a los seres humanos”, comentó, y subrayó la necesidad de reconocer los daños que producen para avanzar hacia una sociedad más segura.

En su intervención, Pullaro señaló que tras 22 meses de gestión, se han logrado reducir los índices de violencia en Rosario y en la provincia hasta un 65%, así como los delitos contra la propiedad en un 70%. “Si en Santa Fe lo logramos, significa que aún hay oportunidades para enfrentar el narcotráfico en el país”, afirmó.

El juez Alurralde, por su parte, definió la droga incinerada como “veneno” y señaló que su valoración en aduana asciende a 1.5 millones de dólares. Esto representa un considerable golpe económico al narcotráfico al retirar una parte sustancial de su mercado.

El intendente de Avellaneda, Gonzalo Braidot, agradeció el compromiso por la causa interinstitucional y destacó que solo a través del trabajo conjunto se puede enfrentar eficazmente el problema de las drogas. La actividad también contó con la presencia de otras autoridades provinciales y municipales, reforzando el mensaje de unidad en la lucha contra el narcotráfico.