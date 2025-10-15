Encuesta asegura que LLA gana las elecciones del 26 de Octubre

Cristián Buttié, analista político, afirma que Javier Milei y su partido La Libertad Avanza (LLA) se posicionan como la fuerza más votada en Argentina, con proyecciones de alcanzar hasta 40 puntos en las próximas elecciones. Aunque no puede presentar sus encuestas, asegura que sus resultados difieren de los sondeos oficiales.

Buttié concentra su análisis en la provincia de Buenos Aires, donde el candidato libertario, el “Colo” Santilli, podría reducir la distancia con el candidato de Fuerza Patria. Para ello, plantea tres hipótesis que influenciarán los resultados del 26 de octubre: un aumento en la participación electoral, resultados favorables en Buenos Aires y la división del Partido Justicialista (PJ) a nivel nacional.

El consultor indica que la participación podría acercarse al 70%, superando las elecciones provinciales anteriores. Según Buttié, “el votante blando mileista no está cautivado por el gobierno actual, pero teme más la vuelta del kirchnerismo”, un sentimiento similar al del electorado de 2019.

Respecto a Buenos Aires, a pesar de que muchos anticipan una victoria contundente de Fuerza Patria, Buttié sostiene que “la diferencia se está achicando” y que LLA puede capitalizar el voto anti-kirchnerista.

Buttié hace una afirmación provocadora: “La Libertad Avanza sería la fuerza más votada a nivel nacional, ya que está presente en casi todos los distritos y el voto blando se está movilizando”. En contraste, señala que el PJ se divide entre Fuerza Patria y otras fracciones provinciales, lo que podría resultar en un rendimiento deficiente en hasta diez distritos.

En cuanto a las provincias donde Milei tiene mayor probabilidad de éxito, se destacan Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos y Mendoza, donde su candidato Luis Petri podría obtener la mayor cantidad de votos. Otras provincias como Chaco, Salta y Río Negro también muestran un panorama favorable, mientras que Tierra del Fuego podría ser competitiva.

Córdoba, donde el presidente actual conserva una imagen positiva, se presenta como una incógnita. Sin embargo, la figura del exgobernador Juan Schiaretti no parece influir en el debate nacional, y los actuales gobernadores de la provincia enfrentan dificultades para posicionarse a nivel nacional.

La elección en Córdoba ha tomado un cariz nacional, y el apoyo a "los candidatos de Milei" parece superar a las demás opciones. Recientemente, un funcionario provincial insinuó que Schiaretti está “muy cerca de dar el batacazo”, sugiriendo que hay una creciente preocupación por el impacto de Milei en el electorado y un deseo de evitar un retorno al pasado político.