Argentina dominó de principio a fin y cerró la gira por Estados Unidos

La Selección Argentina continuó su preparación para el Mundial con una clara victoria de 6-0 sobre Puerto Rico, en un amistoso disputado este martes en el Chase Stadium de Florida, sede del Inter Miami.

Bajo la dirección de Lionel Scaloni, la Albiceleste dominó el encuentro desde el inicio, mostrando una mejoría significativa en comparación a su partido anterior contra Venezuela, especialmente con la presencia de Lionel Messi, quien lideró al equipo con su carácter y habilidad.

A pesar de algunos momentos de desatención, Argentina no enfrentó mayores peligros por parte del rival. Se fue al descanso con una ventaja de tres goles, gracias a un doblete de Alexis Mac Allister y un tanto de Gonzalo Montiel.

En la segunda mitad, aunque la intensidad disminuyó, Argentina logró anotar tres goles más, incluyendo un autogol del defensor puertorriqueño Steven Echevarría y otro doblete de Lautaro Martínez.

Con esta contundente victoria, los campeones del mundo finalizaron su gira por Estados Unidos durante esta doble fecha FIFA y planean reunirse nuevamente en noviembre.