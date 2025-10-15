Cuándo y contra quién serán los próximos partidos de Argentina

La Selección Argentina concluyó su gira de octubre por Estados Unidos tras vencer a Puerto Rico, luego de haber derrotado a Venezuela. El equipo mostró un gran rendimiento en estos partidos, cumpliendo su objetivo de prepararse para el Mundial 2026.

Los aficionados de La Scaloneta expresaron su deseo de ver más acción en el campo. Tras la última presentación en el Chase Stadium del Inter Miami, los jugadores regresarán a sus clubes.

Argentina tiene programados dos amistosos durante la próxima fecha FIFA, que se llevará a cabo del 10 al 18 de noviembre. El primer partido será en Luanda, Angola, mientras que el segundo adversario aún no se ha confirmado, aunque se menciona como posibles opciones a India o Marruecos. Este último encuentro podría ser el último ensayo del equipo antes del sorteo del Mundial, que está previsto para diciembre.

Los detalles sobre la fecha y el horario de los partidos se anunciarán en los próximos días.