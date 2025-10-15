Colapinto se mostró optimista y palpitó el Gran Premio de Estados Unidos

Después de un receso de 15 días, la Fórmula 1 regresa este fin de semana con el Gran Premio de Estados Unidos, que comenzará el viernes con las sesiones de prácticas libres y la clasificación para la carrera Sprint.

Desde el Circuito de las Américas en Austin, Texas, el piloto argentino Franco Colapinto buscará mejorar su desempeño en el cierre de la temporada, con la esperanza de continuar en la Fórmula 1 junto a Alpine.

En un comunicado oficial, Colapinto expresó su optimismo: "No hemos tenido las cosas fáciles en las últimas carreras, pero seguimos trabajando duro y aprendiendo cada vez que salimos a la pista".

El corredor de 22 años se mostró confiado sobre su potencial en las próximas carreras: "Estoy seguro de que hay carreras que se adaptan mejor a nosotros y haremos todo lo posible para pelear por puntos hasta el final del año".

En referencia al reciente Gran Premio de Singapur, mencionó: "Tuvimos aspectos positivos; arrancamos bien y participé en algunas batallas, pero no tuvimos el ritmo suficiente para estar entre los diez primeros".

Antes del Gran Premio de Estados Unidos, Colapinto visitó la sede de Enstone para analizar su rendimiento y comentó sobre el trazado americano: "El Circuito de las Américas es increíble para manejar y, al ser un fin de semana de sprint, tenemos dos oportunidades de correr".

Finalizó destacando el ambiente: "El público estadounidense es muy agradable y hay muchos argentinos allí, lo que me encanta. Trabajaremos duro desde el inicio para ofrecer un buen espectáculo y, con suerte, lograr una buena recompensa".