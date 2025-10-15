Inglaterra se convirtió en la primera selección de Europa clasificada para el Mundial

La selección de Inglaterra ha conseguido su clasificación para la Copa Mundial 2026, asegurando uno de los dieciséis lugares que UEFA tiene asignados en el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Para sellar su paso a la competición, Inglaterra se impuso a Letonia en Riga con un contundente 5-0. Harry Kane destacó al anotar dos goles, el segundo de ellos desde el punto penal. Además, Anthony Gordon, Eberechi Eze y un autogol de Maksims Tonisevs completaron el marcador.

Inglaterra ha tenido un desempeño sobresaliente en las eliminatorias de UEFA, logrando seis victorias en seis partidos, con un total de 18 goles a favor y ninguno en contra. A falta de dos jornadas para concluir la fase de clasificación, la selección dirigida por Thomas Tuchel se ha asegurado el primer cupo UEFA, siendo el único clasificado en esta fecha FIFA de octubre.

Con esta clasificación, Inglaterra participará en su decimoséptima Copa del Mundo, habiendo faltado únicamente a la edición de 1994. Campeones en 1966 en casa, los ingleses buscan ahora repetir el éxito en esta nueva edición del torneo.

Lista de selecciones clasificadas para el Mundial 2026: