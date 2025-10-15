La reacción del ex de Dai Fernández tras la confirmación del romance entre la actriz y Nico Vázquez

Este domingo, Nicolás Vázquez confirmó su relación con Dai Fernández, su compañera en el musical "Rocky", tras su separación de Gimena Accardi, con quien estuvo 18 años. La noticia ha suscitado preguntas sobre la reacción de Gonzalo Gerber, exnovio de Accardi.

Según el programa "Puro Show" (eltrece), Gerber, quien estuvo siete años con la actriz, estaría pasando por un momento difícil y se sentiría angustiado. Durante la transmisión, se mostraron imágenes de Vázquez y Fernández en un parque de Buenos Aires, donde compartieron un paseo con sus perros y algunos amigos. Marcia Frisciotti, conocida como Pochi de Gossipeame, destacó lo llamativo de la situación.

Además, Pampito, conductor del programa, ofreció detalles sobre la ruptura entre Accardi y Gerber, quien actualmente se encuentra de gira con la artista Cazzu. Según Pampito, la relación entre Accardi y Gerber terminó de forma conflictiva, con discusiones frecuentes en las semanas previas a la separación.

A pesar de la ruptura, parece que ambos continúan en contacto a través de redes sociales, donde intercambian 'me gusta' y comparten el cuidado de sus mascotas.