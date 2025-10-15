Marcelo Tinelli y Milett Figueroa confirmaron su reconciliación en Perú

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa disfrutan de unas vacaciones familiares en Perú, donde han compartido imágenes de su estadía y los paseos realizados mientras graban un reality.

Este martes, el conductor y la modelo visitaron Machu Picchu junto a sus hijos Micaela, Candelaria y Luciano ‘el Tirri’. Marcelo expresó su emoción en redes sociales, destacando: “Los amo. Maravilloso y único momento en familia”, y al llegar a la cima, comentó: “Uno de los momentos únicos e irrepetibles. Gracias por toda la energía divina que nos han regalado”.

Durante su tiempo en Perú, también mostraron fragmentos de su reality en el programa LAM de América, que incluyó escenas de su vida cotidiana y paseos por la ciudad.

En una entrevista con el programa peruano Amor y fuego, Candelaria fue cuestionada sobre rumores de tensión con la novia de su padre. Aclaró: “Todo bien, más que bien. Felices y la verdad es que nunca hubo nada. A la gente le gusta hablar, hay gente que está aburrida”, y añadió: “Hay un cariño muy especial”.