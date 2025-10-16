Viotti se sumó a "Ciudades Unidas", junto a los principales intendentes del país

En Rosario, los intendentes Leonardo Viotti (Rafaela), Pablo Javkin (Rosario) y Daniel Passerini (Córdoba) se reunieron hoy para lanzar "Ciudades Unidas", una iniciativa que busca fortalecer la representación del interior productivo en el ámbito nacional mediante la colaboración entre intendentes y presidentes comunales de diversas provincias.

Viotti enfatizó la importancia de esta articulación, indicando: “Estamos formando un espacio con otros intendentes de distintas provincias y partidos políticos para llevar la voz del interior al Congreso de la Nación. Queremos un proyecto político que mire más allá de Buenos Aires”.



El intendente de Rafaela también mencionó que este encuentro marca el inicio de un esfuerzo conjunto con gobernadores y autoridades locales. “Continuaremos trabajando con intendentes y comunales de Santa Fe y otras provincias. Es esencial representar al interior, a quienes trabajan duro cada día”, afirmó.



Viotti concluyó destacando los principios que guían "Ciudades Unidas" y "Provincias Unidas": “Defendemos un modelo de país que fomente proyectos que ayuden a quienes más lo necesitan y reconozca el esfuerzo de todos. Este es el camino que queremos consolidar.”