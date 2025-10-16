Argentina volvió a la final del Mundial Sub 20

La Selección Argentina Sub 20 es finalista del Mundial tras 18 años, luego de vencer 1-0 a Colombia. El equipo dirigido por Diego Placente se enfrentará a Marruecos en la final, tras haber mostrado un juego superior en el Estadio Nacional Martínez Prádanos.

El partido fue intenso y lleno de infracciones, con varias tarjetas amarillas durante el primer tiempo. Sin embargo, en la segunda mitad, Argentina se mostró más segura y tomó la iniciativa. El gol de la victoria llegó de la mano de Mateo Silvetti, delantero del Inter Miami, a menos de 20 minutos del final.

Esta es la primera vez que Argentina alcanza la final de un torneo mundial en esta categoría desde 2007. Su próximo rival, Marruecos, avanzó tras ganar en penales a Francia.