Franco Mastantuono se metió entre los finalistas del Golden Boy 2025

En septiembre, el futbolista francés Ousmane Dembélé recibió el prestigioso Balón de Oro como mejor jugador de la temporada, pero aún tiene un reto más por delante: el Golden Boy. Este martes, la revista italiana Tuttosport reveló la lista de nominados para este galardón, que reconoce al mejor futbolista Sub-21, en la que figura el argentino Franco Mastantuono.
Con solo 18 años, el exjugador de River Plate y actual integrante del Real Madrid es el único argentino en la lista, lo que genera expectativas en torno a su candidatura. Junto al brasileño Estevão, son los únicos representantes sudamericanos.
Mastantuono forma parte de un grupo de 25 finalistas, y el ganador será seleccionado por destacados periodistas de medios europeos. La revista italiana anunciará el vencedor a finales de 2025.
El Golden Boy fue establecido en 2003 y ha servido como plataforma para que jóvenes talentos se destaquen a nivel internacional, con ganadores anteriores como Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lamine Yamal. Entre los argentinos, Lionel Messi y Sergio Agüero son los únicos que han recibido este premio, en 2005 y 2007, respectivamente.
Finalistas al Golden Boy 2025:
- Désiré Doué (Francia)
- Leny Yoro (Francia)
- Senny Mayulu (Francia)
- Warren Zaire-Emery (Francia)
- Eliesse Ben Seghir (Francia)
- Mamadou Sarr (Francia)
- Ethan Nwaneri (Inglaterra)
- Nico O’Reilly (Inglaterra)
- Archie Gray (Inglaterra)
- Jobe Bellingham (Inglaterra)
- Pau Cubarsí (España)
- Dean Huijsen (España)
- Kenan Yildiz (Turquía)
- Arda Güler (Turquía)
- Geovany Quenda (Portugal)
- Rodrigo Mora (Portugal)
- Pio Esposito (Italia)
- Giovanni Leoni (Italia)
- Franco Mastantuono (Argentina)
- Jorrel Hato (Países Bajos)
- Estevão (Brasil)
- Victor Froholdt (Dinamarca)
- Aleksandar Stanković (Serbia)
- Lucas Bergvall (Suecia)