Crisis total en San Lorenzo

San Lorenzo enfrenta uno de sus momentos más críticos en años, marcado por una profunda crisis institucional. Esta situación se intensificó tras los incidentes que ocurrieron en la sede de Avenida La Plata, donde hinchas confrontaron a la policía, obligando al presidente Marcelo Moretti a retirarse escoltado en un patrullero.

A pesar de la presión social y política, Moretti afirmó que no renunciará, lo que ha provocado un mayor descontento en el club. El plantel profesional, liderado por Damián Ayude, decidió no comunicarse con Moretti ni con la dirigencia, estableciendo que su único nexo será el director deportivo, Carlos “La Roca” Sánchez. Los jugadores buscarán evitar que la crisis institucional afecte su rendimiento en el campo.

La tensión podría aumentar, ya que Moretti anunció su intención de viajar con la delegación a Tucumán para el partido contra Atlético Tucumán, a pesar de la decisión del plantel de distanciarse.

Paralelamente, el presidente fue víctima de un escrache en su domicilio. Un hincha grabó un video frente a su casa, amenazándolo directamente: “No vas a vivir en paz”. Este incidente, que se viralizó en redes, ha elevado la preocupación en torno a la seguridad de Moretti, quien ya cuenta con custodia policial.

El contexto se complicó cuando Moretti, tras la anulación de una acefalía declarada en septiembre, regresó a la sede, donde fue recibido con protestas que exigían su renuncia. Los enfrentamientos con la policía resultaron en un detenido y han sido cubiertos ampliamente por los medios nacionales.

A pesar del tumulto, Moretti reiteró en declaraciones al periodista Gonzalo Orellano que no tiene intención de dimitir. “No voy a renunciar. Lo de ayer me lo hicieron 50 boludos”, afirmó. Según la sentencia judicial vigente, deberá convocar a una Comisión Directiva en los próximos 15 días para determinar el orden del día.

Mientras tanto, la crisis se agrava. Los hinchas se manifestaron en un partido de futsal, coreando cánticos en contra de la dirigencia: “San Lorenzo va a salir campeón el día que se vayan todos” y “Moretti, hijo de p...”.