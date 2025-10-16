Lionel Messi lanza su propio torneo juvenil

Lionel Messi ha dado un nuevo paso en su legado fuera de las canchas al anunciar la creación de la “Messi Cup”, un torneo internacional de fútbol juvenil que se celebrará del 9 al 14 de diciembre en Miami. A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 507 millones de seguidores, Messi expresó su entusiasmo: "Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo".

Participantes confirmados

El Inter Miami, donde juega Messi, será uno de los ocho equipos Sub-16 que competirán en el torneo. Además, participarán River Plate y Newell’s Old Boys, el club donde Messi comenzó su carrera. También se unirán el FC Barcelona, junto con otras potencias europeas como Manchester City, Atlético de Madrid, Inter de Milán y Chelsea.

El evento se desarrollará en el centro deportivo del Inter Miami en Fort Lauderdale, Florida, donde se disputarán un total de 18 partidos. La final se llevará a cabo en el Chase Stadium, que tiene capacidad para 22,000 espectadores.

Más que un torneo

El Inter Miami describe la "Messi Cup" como "una serie de eventos en vivo y una plataforma digital que fusiona deporte, cultura e innovación". Su objetivo es crear un valor duradero tanto para los jóvenes atletas como para las comunidades vinculadas al fútbol. La organización correrá a cargo de 525 Rosario, la productora de entretenimiento fundada por Messi en 2024, que busca expandir el torneo a otras ciudades en futuras ediciones.

Tim Pastore, CEO de 525 Rosario, comentó: “La Messi Cup es el punto de encuentro entre el fútbol de hoy y los jugadores del mañana”.

Messi y el Inter Miami

A sus 38 años, Messi aún no ha anunciado su continuidad en el Inter Miami, ya que su contrato finaliza a fin de año. Sin embargo, su vínculo con el club es fuerte; además de involucrarse en el desarrollo de la academia infantil del equipo, donde juegan sus tres hijos, se ha acordado que los equipos juveniles lucirán su logo personal en las camisetas la próxima temporada. Además, podría adquirir una participación accionaria en la franquicia tras su retiro.

Con la "Messi Cup", Messi busca impulsar el desarrollo del fútbol juvenil a nivel global, solidificando su influencia más allá de sus hazañas deportivas.