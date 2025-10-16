El Rugby Championship no se jugará en 2026

El Rugby Championship, torneo anual que disputan Los Pumas junto a Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia, no se llevará a cabo en 2026. La SANZAAR, entidad organizadora del evento, anunció que el campeonato regresará en 2027 con un nuevo calendario.

La pausa se debe al lanzamiento de la Nations Cup, que incluirá a los equipos del Seis Naciones, las potencias del hemisferio sur, así como Japón y Fiji. Esta competición también está programada para 2030, año en el que nuevamente no se celebrará el Rugby Championship.