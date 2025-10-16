Ordenaron la liberación de la mamá de Ayelén Paleo

La Justicia ordenó anoche la liberación de Elizabeth Rodrigo, madre de Ayelén Paleo, quien había sido detenida hace menos de un mes por su presunta participación en una red de explotación sexual. El juez Juan Pablo Masci decretó la excarcelación bajo caución juratoria.

Según un documento al que tuvo acceso TN Show, se instruyó a la Unidad N° 61 de Magdalena para que proceda con la liberación, siempre que Rodrigo no tenga capturas pendientes ni esté a disposición de otro magistrado.

Como condiciones de su libertad, Rodrigo no podrá salir del país y deberá entregar su pasaporte a las autoridades, además de presentarse ante el juzgado de La Plata el día 5 de cada mes.

