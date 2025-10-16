Valentina Cervantes publicó una foto de su mamá y dejó a todos en shock por su increíble parecido

En los últimos días, el nombre de Valentina Cervantes dio que hablar con su primera aparición en MasterChef Celebrity (Telefe). Y, en las últimas horas, volvió a estar en boca de todos tras subir una foto de su mamá, que impactó por el increíble parecido entre ambas.



La imagen que posteó en sus historias de Instagram muestra una situación que incluye a su hijo Benjamín. “Llegó mamá”, escribió la participante del reality gastronómico sobre la postal del nene con su abuela materna.

El parecido madre e hija es notable: mismo color de pelo, mismo color de ojos y hasta contextura muy similar.

Meses atrás, en una nota con Bondi (YouTube), la modelo habló de su familia: “Soy hija de padres separados, se separaron cuando yo tenía dieciséis años, y me marcó. Sé que hay gente que dice ‘prefiero que mis papás se separen porque discuten todos los días’. Bueno... a mí no me pasó así. Entonces, fue fuerte para mí y para mis hermanos en ese momento“.

Valentina Cervantes contó cómo se maneja el grupo de WhatsApp de las parejas de los jugadores de la Selección argentina y dejó entrever que las supuestas internas no son más que rumores.

Invitada a Resu en vivo (Resumido) a principios del mes, la novia de Enzo Fernández contó que en el grupo suelen conversar cuestiones de logística vinculadas a las fechas de los partidos. “Todavía no se habla, pero más adelante sí y es muy lindo el grupo. Nos llevamos súper. Capaz que en el año no hablamos, pero cuando viene la Copa América o el Mundial sí”, reveló.

Acto seguido, señaló que todas están en ese grupo. Incluso remarcó: “Sacar nunca se saca nadie. La que sale, sale porque quiere, pero nunca se sacó a nadie. Y suponte que se separe, sale sola la chica, nadie echa a nadie”.

Entonces, quisieron saber con cuál de las mujeres se lleva mejor, y respondió: “Con todas. He conocido a muchas, algunas que ya no están, como Jorgelina, la mujer de Ángel, que me ayudó un montón”.

A modo de cierre, le preguntaron si Tini Stoessel ya era miembro del grupo de WhatsApp. “Ay, no sé, tendría que chequear porque hace un montón que no lo veo, pero debe estar”, arriesgó.

“Capaz, cuando se case”, lanzaron con picardía en el ciclo. Y ella negó: “No, no hace falta que esté casada porque yo no estoy casada tampoco”.

