Palito Ortega habló del problema de salud que lo obligó a suspender un show

Palito Ortega rompió su silencio y se pronunció sobre su estado de salud tras la suspensión de un recital programado en Paraná por razones médicas. En una entrevista con el periodista Juan Alberto Mateyko en Radio Mitre Córdoba, el cantante expresó con su característico humor: “Estoy medio cachuzo, pero bueno, ¿qué va a ser?”.

La preocupación entre sus fanáticos aumentó cuando el artista anunció el fin de semana en sus redes sociales que el espectáculo del 12 de octubre en el Centro Provincial de Convenciones sería postergado. Posteriormente, se confirmó que la nueva fecha sería el 9 de noviembre.

Su hija, Julieta Ortega, aclaró la situación al afirmar que el diagnóstico no es grave: “Tiene herpes zóster en la cara, por eso no puede hacer shows ni esta semana ni la próxima”.

Palito explicó que los síntomas comenzaron justo después de su última actuación en el Teatro Ópera el 10 de octubre. “Ya al día siguiente empecé con las molestias. Si me agarraba un día antes, no podía hacer el Ópera”, aseguró.

El cantante detalló que se le inflamó el lado derecho de la cara, pero destacó que el dolor es manejable. Actualmente, sigue un tratamiento médico y espera retomar sus compromisos pronto.

Con un mensaje de optimismo, cerró la conversación reflexionando: “Lo importante es que estemos bien y podamos seguir compartiendo no solo el presente, sino también los recuerdos maravillosos que hemos vivido”.

Finalmente, Palito Ortega anunció que mantiene en pie su show del 27 de noviembre en Córdoba y se mostró entusiasmado por reencontrarse con su público: “Espero encontrarnos en un abrazo y en una canción cuando vaya”.