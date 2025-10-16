El mal momento de Paloma Silberberg tras descubrir la infidelidad de Nico González

Hace dos meses, Paloma Silberberg y Nico González confirmaron su separación definitiva. La ruptura se intensificó después de que Silberberg encontrara al futbolista en situaciones comprometedoras con otra mujer, lo que agravó su malestar al verlo cercano a la conductora Sabrina Rojas en un local nocturno.

Recientemente, la influencer compartió con los medios el calvario emocional que sufrió tras la separación. "Toqué fondo. Sentí emociones muy negativas; se me venía el mundo abajo y no tenía ganas de vivir. Sentí mucha angustia porque la ruptura fue repentina: pasamos de estar bien a estar mal de un día para otro," relató Silberberg, destacando su dolor por no poder salvar la relación.

La modelo mencionó que ya había notado señales de infidelidad por parte del jugador del Atlético de Madrid. Sin embargo, fue la difusión de imágenes junto a Rojas lo que resultó en el quiebre definitivo: "No había algo tan público antes; aclaro que eso no fue la causa de nuestra ruptura, pero siempre existieron indicios."

Al ser consultada sobre si se comunicó con Rojas, Silberberg respondió: “Los futbolistas parecen creer en la idea de ser infieles, y eso duele como pareja. No era celosa, pero defendía lo mío hasta que la situación se salió de control. Tal vez sí era celosa, pero con motivos."

Finalmente, Silberberg opinó sobre el video que circuló: "Para mí, sí ocurrió algo, aunque digan que no.