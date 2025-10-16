Nacho Castañares habló sobre los rumores de romance con Ángela Torres

La reciente aparición de Nacho Castañares en un programa de Ángela Torres generó una intensa discusión en redes sociales, especialmente tras la publicación en X, que el ex concursante de Gran Hermano tuvo que eliminar poco después. Esto desató rumores sobre un posible romance entre ambos.

La influencer Juariu, conocida por identificar interacciones entre celebridades, contribuyó a que el tema se volviera tendencia. En respuesta a la polémica, Nacho Castañares decidió aclarar su situación. En el programa "Fuera de Joda", desmintió cualquier relación amorosa con Torres: "No hay romance con Ángela Torres", afirmó.

Castañares explicó que borró su tuit porque no quería que se malinterpretara su intención, afirmando que su vínculo con Ángela fue meramente profesional. “Pegamos buena onda cuando vino al programa, hemos hablado poco, pero nada más”, indicó. Además, enfatizó que actualmente está soltero y centrado en sus proyectos.

Por su parte, Ángela Torres ha optado por no realizar comentarios sobre el asunto. La actriz, que participa en "Nadie dice nada" en Luzu TV, ha sido relacionada con otro streamer, Marcos Giles, con quien sus seguidores han manifestado interés.