Viotti salió al cruce del PJ y aclaró qué pasa con las 10 aulas

El Gobierno Municipal respondió a las críticas del bloque de concejales opositores en relación al avance del programa "Mil Aulas" de la Provincia de Santa Fe.

Este programa establece lineamientos técnicos para la construcción de aulas, que incluyen especificaciones sobre dimensiones, materiales y características de infraestructura. Según el oficialismo, el municipio llevó a cabo un relevamiento detallado de las escuelas locales para determinar cuáles podían incorporar nuevas aulas de acuerdo con sus necesidades y la normativa provincial.



Para optimizar recursos y garantizar la eficiencia económica de la obra, el municipio acordó con la provincia proceder mediante licitación. Este enfoque permitirá ajustar los costos de construcción a los valores establecidos y evitará comprometer fondos municipales.



Las autoridades municipales informaron que están monitoreando el avance del programa y mantienen comunicación con las escuelas para coordinar la ejecución de los trabajos una vez que se complete la licitación provincial. Se anticipa que, tras la adjudicación, comenzará la construcción de aulas en Rafaela.