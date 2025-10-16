El peronismo local cruzó fuerte a Viotti

En marzo, el Intendente Viotti anunció durante un acto de entrega de fondos del Fondo de Asistencia Educativa que había firmado un convenio con el Ministerio de Educación Provincial para construir diez nuevas aulas en escuelas de la ciudad. Sin embargo, las instituciones donde se llevarían a cabo las obras aún no habían sido definidas.

Según el bloque de concejales peronistas, compuesto por Senn, Racca, Caruso y Ssoltermam, el proyecto incluía un costo de 48 millones de pesos por módulo áulico y un plazo de finalización que no superaría el año 2025. Se prevé que, al finalizar las obras, se sumen aproximadamente 300 nuevos bancos al ciclo lectivo 2026.

No obstante, en un comunicado, los concejales expresaron su preocupación por la falta de avances. Según Caruso, a octubre no se había iniciado ninguna obra, lo que había generado inquietud entre docentes y directivos. El bloque solicitó un informe al Departamento Ejecutivo en agosto sobre la ejecución del programa y se encontró con la noticia de que Viotti había rescindido el convenio debido a que los costos superaban los fondos disponibles del Ministerio.

Por su parte, Senn cuestionó la decisión del Intendente de no consultar al Concejo, señalando que el Municipio cuenta con un superávit superior a 5.000 millones de pesos. “¿Por qué tomó esa decisión unilateralmente?”, se preguntó.

Racca criticó el papel del Intendente, afirmando que el Gobierno Provincial tendría que intervenir si Viotti no logra gestionar adecuadamente para la ciudad. "Si no defiende lo nuestro, ¿quién lo hará?", agregó.

Finalmente, Soltemam lamentó la pérdida de esta oportunidad debido a la falta de inversión municipal, indicando que el 2026 ya está comprometido en cuanto a estas aulas. También manifestaron su preocupación por la infraestructura educativa en general, citando la falta de avances en la escuela del Barrio Mora, al tiempo que contrastaron esta situación con la rapidez en la construcción de una cárcel en el sector norte.