Lo que Donald Trump hace bien en Medio Oriente

Muchos presidentes estadounidenses intentan ignorar Oriente Medio. Barack Obama quería centrarse en Asia; Joe Biden pidió a sus asesores que mantuvieran la región fuera de su escritorio. Pero no es tan fácil ignorarla. El caos de la Primavera Árabe definió la política exterior de Obama en su primer mandato, mientras que el esfuerzo por negociar un acuerdo nuclear con Irán hizo lo mismo en su segundo. El legado de Biden quedará marcado para siempre por su respuesta a la masacre de Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023.



Trump no podía ignorar la región: la guerra de Gaza exigía su atención. Nueve meses después de su segundo mandato, ha realizado una labor encomiable al gestionarla. La tregua que negoció en Gaza no es exactamente la “paz eterna” que presenta. Pero es un verdadero logro, uno que eludió a su predecesor, que se suma a los Acuerdos de Abraham, en los que cuatro estados árabes normalizaron sus relaciones con Israel durante su primer mandato. Es una de las tres grandes decisiones en las que Trump rompió con el consenso estadounidense habitual y logró lo que parece, al menos a corto plazo, un éxito.



Sus partidarios argumentan que ha adoptado un enfoque único en Oriente Medio. Tienen razón, pero por las razones equivocadas.



Un argumento es que Trump triunfa porque prefiere a los “negociadores” a los diplomáticos tradicionales. Donde los perspicaces expertos de Foggy Bottom se empantanan en detalles, los negociadores de Wall Street consiguen resultados. Esto es solo parcialmente cierto. Meses de reuniones con su principal negociador, Steve Witkoff, fueron cruciales para generar confianza con los estados árabes. Pero solo pudo lograr un alto el fuego en Gaza cuando su jefe decidió aumentar la presión sobre Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí. Tampoco pudo negociar un acuerdo nuclear con Irán.



Otra afirmación es que Trump obtiene resultados siendo impredecible. Sin embargo, la inconsistencia no siempre es una virtud en política exterior. Si hubiera obligado a Israel a cumplir el alto el fuego anterior, en enero, la guerra de Gaza podría haber terminado hace siete meses. En cambio, propuso convertir el enclave en un balneario. El Sr. Netanyahu interpretó esto como una señal de aprobación para reanudar los combates en marzo.



Lo que el Sr. Trump acierta en Oriente Medio no es su elección de personal ni su personalidad caótica. Es que parece comprender los límites del poder estadounidense allí. Puede parecer paradójico. Al presidente le gustan los superlativos. Habla de Estados Unidos como si fuera un coloso mundial. En Oriente Medio, sin embargo, no actúa así. Está dispuesto a tolerar resultados inciertos como pocos otros responsables políticos estadounidenses lo harían.

Tomemos como ejemplo el ataque que ordenó contra las instalaciones nucleares de Irán en junio. Los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico —la mayoría de ellos contrarios a Irán— se opusieron a esa decisión por temor a las consecuencias. Lo mismo hicieron muchos de los votantes de Trump. Lo que se pretendía como un ataque aislado podría haberse convertido en una guerra mayor: tras décadas de intervenciones estadounidenses desordenadas en Oriente Medio, la expansión de la misión era un temor válido.

El Sr. Trump se anticipó a esa posibilidad. Declaró que el programa nuclear iraní había sido “aniquilado” incluso antes de que el Pentágono tuviera tiempo de evaluar los daños. Luego obligó a Israel a concluir su propia campaña de bombardeos inconclusa. Irán se conformó con una represalia superficial contra la base aérea estadounidense en Qatar. La guerra terminó antes de que nadie supiera si realmente había logrado sus objetivos.

Aceptó una incertidumbre similar en Siria. Estados Unidos impuso sanciones a ese país para castigar al régimen de Bashar al-Assad por su brutalidad. Cuando los rebeldes derrocaron al dictador el año pasado, esas sanciones se convirtieron en un obstáculo para la reconstrucción. Sin embargo, algunos en Washington querían mantenerlas vigentes hasta que Ahmed al-Sharaa, el presidente interino, cumpliera una letanía de condiciones.

Esa habría sido una política estadounidense convencional, cautelosa y autoritaria. Pero habría dejado a Estados Unidos a cargo de supervisar una transición democrática caótica, algo que no ha hecho bien en otras partes del mundo árabe. El Sr. Trump, en su defensa, decidió que Estados Unidos simplemente debía hacerse a un lado. “Es su momento de brillar”, dijo en mayo, al anunciar que levantaría las sanciones por completo. “Buena suerte, Siria”. La tarea de liderar la transición recaería en los países de la región con mayor interés en el resultado.

La tregua en Gaza siguió el mismo patrón. Tanto Israel como Hamas rechazaron grandes partes del plan de paz de 20 puntos del Sr. Trump. Podría haber regateado durante meses para superar sus objeciones. En cambio, las ignoró: impuso un acuerdo limitado y dejó los detalles delicados para otro día.

Durante décadas, los presidentes estadounidenses han intentado imponer cambios radicales en Oriente Medio. Buscaron un cambio de régimen mediante la fuerza de las armas en Irak, Libia, Siria y Yemen; impulsaron reformas democráticas en otros lugares; y buscaron soluciones integrales al conflicto israelí-palestino. Incluso el Sr. Trump, en su primer mandato, adoptó un enfoque maximalista hacia Irán y se embarcó en una búsqueda quijotesca del “acuerdo del siglo” en Tierra Santa. Su segundo mandato parece haber traído consigo una visión más realista de lo que Estados Unidos puede y no puede hacer en Oriente Medio. Además, tiene la fanfarronería para venderlo. Ningún otro presidente presentaría un alto el fuego a medias como paz en nuestra época.

Los historiadores podrían juzgar que no lo fue. Quizás el ataque de junio sea el momento en que Irán decidió construir una bomba en secreto. El Sr. Sharaa podría convertirse en un demócrata visionario o en una versión con barba del Sr. Assad. La tolerancia al desorden podría ser la fortaleza de la política de Trump en Oriente Medio, o su debilidad.

