Guía para viajar con mascotas desde Argentina

En los últimos años, cada vez más personas deciden incluir a sus animales de compañía como parte esencial de sus viajes, incluso cuando se trata de cruzar fronteras internacionales. Estos hábitos plantean nuevos desafíos, entre los que se encuentra la importancia de conciliar el turismo de las personas que viajan con mascotas con el cumplimiento de las exigencias sanitarias de los países de destino para prevenir enfermedades.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) es el encargado de la emisión del Certificado Veterinario Internacional (CVI) que garantiza que las mascotas que viajan cumplen los requisitos que exigen los países en los destinos elegidos.

En este sentido, quienes están planificando un viaje con sus perros o gatos deben tener en cuenta que realizar el trámite para la obtención de este certificado es un paso esencial para poder realizar el traslado de la mascota. La gestión es simple: se puede realizar con anticipación, de forma online (por autogestión o completamente digital según el destino), sin necesidad de ir con la mascota hasta la oficina y sin intermediarios.

Para destinos frecuentes, como Uruguay, Paraguay y Brasil, se puede anticipar el trámite a la temporada, ya que una vez emitido el CVI, éste tiene una validez de 60 días para viajar, siempre que la vacuna antirrábica se encuentre vigente. Todo el detalle sobre las preguntas frecuentes de usuarios y los costos del trámite se encuentra disponible en la página web del SENASA.

Ingresar a la Argentina

Quienes desean ingresar a nuestro país con perros y gatos deben cumplir con los requisitos sanitarios establecidos por la normativa de nuestro país. Los animales deberán estar amparados por un CVI o el pasaporte veterinario europeo legalizado, el cual deberá haber sido emitido por el país de origen y estar en vigencia al momento del ingreso.

Los viajeros deberán tener en cuenta que los perros y gatos podrán ingresar a la Argentina como equipaje acompañado (no tiene costo) o como carga con o sin fines comerciales (se deberá abonar el arancel de permiso de internación), dependiendo de las condiciones de ingreso del animal. En ningún caso se requiere por parte del propietario o responsable de la carga, de la tramitación previa de una solicitud de importación/ingreso ante el Organismo. La información se encuentra disponible en la sección “Ingresos con perros y/o gatos” en el sitio web del SENASA.

Mascotas no tradicionales, una tendencia en auge

Con frecuencia, los perros y gatos han sido considerados los animales de compañía por excelencia; sin embargo, hoy en día muchas personas eligen estar acompañados de mascotas no tradicionales, como conejos, cobayos, hámsters, loros o hurones.

El SENASA cuenta con un procedimiento específico para quienes desean ingresar a la Argentina o viajar al exterior acompañados de este tipo de animales, ya que el traslado contempla condiciones sanitarias y autorizaciones específicas según la especie y el destino de viaje. En el apartado “Mascotas no tradicionales. Viaje al exterior y/o ingreso a la Argentina” se encuentra el paso a paso para realizar la solicitud de autorización de traslado de este tipo de animales de compañía.

La principal recomendación para los usuarios que están pensando en viajar con una mascota desde o hacia Argentina es organizar el viaje con anticipación, de esta forma, se evitarán demoras innecesarias y podrán realizar la gestión de forma fácil y rápida durante la temporada alta de turismo.



Asimismo, ante cualquier duda específica, las personas interesadas pueden consultar el portal de información para el traslado de mascotas o comunicarse a través de nuestros canales para obtener la información que necesiten:

•Correo electrónico: [email protected]

•WhatsApp: 1135859810

•Oficinas del Senasa (lunes a viernes de 9 a 17 horas)



