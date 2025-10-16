El empleo privado registrado en Santa Fe sigue en caída: julio cerró con 510.300 puestos

El empleo privado registrado en Santa Fe volvió a retroceder en julio, alcanzando 510.300 puestos, lo que representa 500 menos que el mes anterior según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), proporcionados por la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Si se comparan los números con el inicio de la actual gestión de gobierno, en diciembre de 2023 se contabilizaban 523.700 trabajadores y trabajadoras en el sector privado, lo que evidencia que la recuperación aún está lejos de consolidarse.







Los datos fueron analizados por el ex ministro de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri. “La situación se mantiene en una meseta desde la segunda mitad de 2024 y aún no se verifica una recuperación después de la fuerte caída que tuvo su piso en julio del año pasado, con 507.300 empleos registrados”, señaló.

Desempeño por rama de actividad

Al analizar el empleo por sectores en julio 2025, se observa que:

Solo Agricultura, ganadería, caza y silvicultura registró un aumento del 0,3%.

Siete sectores redujeron la cantidad de trabajadores:

Pesca: -2,4%

Explotación de minas y canteras: -0,8%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: -0,4%

Servicios comunitarios, sociales y personales: -0,3%

Industrias manufactureras: -0,3%

Seis sectores se mantuvieron estables: Enseñanza; Transporte, almacenamiento y comunicaciones; Servicios sociales y de salud; Suministro de electricidad, gas y agua; Construcción.

Según Pusineri, “estas variaciones muestran que la caída del empleo es generalizada, aunque algunos sectores logran mantener estabilidad o incluso crecer ligeramente”.

Trabajo independiente y en casas particulares

El trabajo independiente mostró una caída del 11%, con diferencias internas:

Aportantes al monotributo: +3,5%

Aportantes al régimen de autónomos: -3,9%

Monotributistas sociales: -62%, afectado por cambios normativos en el régimen.

Por su parte, el trabajo en casas particulares registró un descenso del 1,5% en el mismo mes.

En cuanto a ingresos, la remuneración nominal bruta promedio de junio de 2025 fue de $1.753.287, mientras que la mediana alcanzó $1.314.992, reflejando la distribución de los sueldos en el sector privado.

