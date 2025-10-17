Mársico gestiona encuentro entre el Concejo Municipal y el Jefe de la Unidad Regional V

El Presidente del Concejo Municipal Lisandro Mársico, solicitó al Jefe de la Unidad Regional V de Policía una reunión con el cuerpo legislativo local a los fines de abordar las diferentes temáticas relacionadas con la seguridad en la Ciudad.

“Si bien el encuentro lo solicité a agenda abierta; los delitos que se suceden en Rafaela y la forma de abordaje por parte de la fuerza policial, a través de los recursos humanos y materiales con que se cuenta, entiendo deberá constituir la centralidad de la reunión con el Director General de Policía Carlos Pagano”, informó el titular de órgano Legislativo Lisandro Mársico.

“El Concejo Municipal como órgano, debe interactuar con la fuerza policial, y con quienes ellos consideren que tiene que estar presente, a los fines de que, no solo la cúpula de la URV informe sobre el desarrollo de su trabajo, sino que los concejales tengamos la posibilidad de plantear inquietudes y reclamos que la ciudadanía tiene con respecto a la seguridad en Rafaela”, finalizó el edil Mársico.