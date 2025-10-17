Pullaro vino a Rafaela en modo campaña, recorrió el nuevo Hospital y le pegó duro a Milei

El gobernador Pullaro en Rafaela: Crítica a modelos económicos y apuesta por un nuevo espacio político

Este jueves, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, visitó Rafaela para inaugurar el hospital regional y liderar una conferencia de prensa junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia, quien es candidata a diputada nacional por el frente Provincias Unidas. Este espacio busca ofrecer una alternativa federal frente a las gestiones de Javier Milei y el kirchnerismo.

Durante su intervención, Pullaro criticó los modelos económicos de los últimos años, afirmando: "No podemos ir de banquina a banquina todos los años". Sostuvo que es vital construir un espacio nacional que resguarde al interior productivo, apoyando la industria y el campo, y promoviendo el empleo y el crecimiento económico.

El mandatario provincial diagnosticó que los dos proyectos que han gobernado el país recientemente han fracasado. Describió uno como "populista", que gastó excesivamente los recursos del Estado, y el otro como dependiente del FMI y de inversiones extranjeras, lo cual, según él, ha llevado a una situación financiera crítica.

Pullaro enfatizó la necesidad de lograr "equilibrio fiscal" junto al desarrollo económico, destacando la importancia de invertir en infraestructura vial, energética y logística para que las provincias puedan prosperar y generar empleo.

El proyecto Provincias Unidas, según Pullaro, surge del interior y cuenta con el apoyo de varias provincias, incluidas Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Jujuy y varias del sur del país. "Las provincias que generan empleo deben tener una representación significativa a nivel nacional", afirmó.

Solicitó el respaldo hacia Gisela Scaglia, enfatizando que Santa Fe necesita representantes que defiendan sus intereses y recursos ante el Gobierno nacional. "No queremos más candidatos impuestos desde Buenos Aires, ni de Karina Milei ni de Cristina Kirchner. Proponemos un proyecto genuinamente santafesino", dijo Pullaro.

Concluyó su discurso pidiendo a los rafaelinos que apoyen a Scaglia como diputada nacional, resaltando la importancia de que Santa Fe tenga voz y voto en el Congreso.