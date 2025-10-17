Independiente al rojo vivo

Independiente atraviesa uno de sus momentos más críticos, tanto en lo futbolístico como en la gestión. Este jueves, la situación desbordó la paciencia de los hinchas, quienes se manifestaron enérgicamente en la sede del club, ubicada en Avenida Mitre 470.

Un gran número de aficionados se congregó en el playón de la institución, donde expresaron su descontento hacia la actual presidencia. Con banderas y pancartas, destacaron mensajes como "Los socios al gobierno, los hinchas al poder" y "Dejen de vender el club", dirigiendo sus críticas hacia la Comisión Directiva.

Entre los cánticos, resonó: "El Rojo va a salir campeón, el día que se vayan todos los hijos de p.... de la comisión", reflejando el descontento generalizado por la falta de dirección. Los manifestantes demandaron mayor transparencia, participación de los socios y un cambio en la política del club.

La situación se agrava, ya que Independiente acumula 14 partidos sin victorias, igualando su segunda peor racha histórica, lo que intensifica el malestar entre sus seguidores.