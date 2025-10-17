Detuvieron a un basquetbolista argentino en Italia

Luca Vildoza, jugador de Virtus Bolonia, fue detenido junto a su esposa tras ser acusado de agredir físicamente a miembros del personal sanitario de la Cruz Roja Italiana. El incidente tuvo lugar en Bolonia, poco después del partido de Euroliga entre Virtus y AS Mónaco en el estadio PalaDozza.

Según informa La Gazzetta dello Sport, la confrontación se originó en la vía Calori, donde una ambulancia, detenida temporalmente, esperaba para atender una emergencia. Vildoza, que conducía detrás del vehículo, comenzó a tocar la bocina y a usar las luces intermitentes, generando una discusión con el personal de salud. Aunque no ocurrió nada en ese momento, la situación se intensificó más tarde.

En un segundo encuentro, mientras la ambulancia avanzaba con sirena y luces encendidas, el jugador supuestamente realizó maniobras peligrosas y frenazos bruscos, obstruyendo el paso del vehículo de emergencia. Esto provocó una nueva confrontación que desembocó en agresiones físicas.

Testigos indican que Vildoza habría agarrado del cuello a una trabajadora de la Cruz Roja, mientras que su esposa también agredió a la misma persona. La policía llegó rápidamente y detuvo a la pareja, quienes fueron llevados a una comisaría local y pasaron la noche allí.

El personal agredido requirió atención médica y uno de los afectados fue dado de alta horas más tarde. Hasta el momento, Virtus Bolonia no ha emitido un comunicado oficial y ha remitido el caso a su departamento jurídico.

Luca Vildoza, de 30 años, se unió a Virtus Bolonia este año procedente del Olympiacos, siendo considerado un refuerzo clave del equipo. Sin embargo, su participación en el próximo partido de Euroliga frente al Asvel está en duda mientras avanza la investigación judicial.