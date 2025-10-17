El regalo de Real Madrid a Franco Mastantuono

Franco Mastantuono, delantero del Real Madrid, ha regresado de un corto viaje a Estados Unidos tras ser desafectado de la convocatoria de la Selección Argentina debido a una molestia muscular. Durante su retorno, participó en un evento de patrocinio donde recibió un auto como regalo por parte de BMW, en el marco de un acuerdo comercial entre la marca alemana y el club.

Mastantuono eligió un BMW i4 M60, valorado entre 70 y 75 mil euros, lo que equivale a aproximadamente 120 millones de pesos al tipo de cambio actual. Este modelo es el más económico dentro de las opciones que se ofrecieron a los jugadores del plantel, dirigido por Xabi Alonso.

En el evento, los futbolistas del Real Madrid también posaron junto a los distintos modelos de vehículos y autografiaron las patentes que llevaban sus nombres. Un informe del diario MARCA destacó que Mastantuono fue el único en seleccionar un auto con un valor inferior a los 100 mil euros.

A continuación, los nuevos autos de algunos jugadores del Real Madrid:

Dean Huijsen: XM (748 CV - 196.800 euros)

Dani Carvajal: i7 M70 (659 CV - 187.400 euros)

Fede Valverde: XM (748 CV - 196.800 euros)

Thibaut Courtois: XM (748 CV - 196.800 euros)

Vinícius Jr.: i7 xDrive 60 (544 CV - 139.800 euros)

Eder Militão: i7 xDrive 60 (544 CV - 139.800 euros)

Eduardo Camavinga: iX60 (408 CV - 105.900 euros)

Franco Mastantuono: i4 M60 (601 CV - 80.550 euros)

La elección de vehículos refleja la preferencia personal de cada jugador dentro del abanico de opciones de BMW.